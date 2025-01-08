職業生涯滑鐵盧！2024年美國最失意人物是「他」 英特爾前執行長也進榜

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-08 14:47

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即便曾是最為叱吒風雲的人物，在職業生涯遭遇股價暴跌、刑事指控或只是戰略失誤，都可能馬失前蹄，美國財經雜誌《Forbes》日前選出 2024 年最失意人物排行榜，其中最失意的當屬無法連任的美國總統拜登，波音 (BA-US) 前執行長 Dave Calhoun 與吹牛老爹則緊追其後。

2023 年 6 月，Calhoun 就波音核心產品 737 Max 的安全問題在立法者面前作證，他先向波音飛機失事遇難者的家屬道歉，隨後詳述這款波音飛機在製造過程中的安全故障，並承認公司的舉報人遭到了報復。時年 68 歲的他當時已宣佈將於 2024 年底卸任。目前，波音仍深陷困境。去年 12 月 29 日，南韓濟州航空營運的一架波音 737-800 客機在試圖降落時墜毀。

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嘻哈大亨吹牛老爹 (Sean Combs) 也在遭遇一連串性虐待和性販運指控後事業一蹶不振，去年 9 月首次被捕，此前他在紐約市被聯邦政府指控犯有性交易、敲詐勒索和跨州賣淫運輸等罪行，但他拒絕認罪並多次上訴，並在布魯克林一所聯邦監獄度過耶誕節，還將在那待到今年 5 月的庭審日。

美國準總統川普此前曾提名 42 歲的佛州眾議員 Matt Gaetz 為美國司法部長候選人，但他正面臨一項調查和隨之而來的批評，不僅因此丟了現有的飯碗，也斷送了未來的仕途。

哈佛大學首位黑人校長 Claudine Gay 則是去年第五失意的人，她在國會議員和大學捐贈者不斷施壓下於 2024 年 1 月 2 日宣布辭職。

Stability AI 創辦人 Emad Mostaque 因嚴重過度開支等管理不善問題在去年 6 月辭去該公司執行長職務，4 個月後又被買斷股份，失去了大股東的身份。該公司的 Stable Diffusion 推出後受到 AI 用戶熱捧，Mostaque 從此聲名鵲起。

英特爾 (INTC-US) 前執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 則在 2024 年《Forbes》失意榜中排在第 7，由於連續 3 年半業績不佳，加上分析師預估 2024 年將出現自 1986 年以來首次年度虧損，基辛格因此在去年 12 月 1 日「被退休」。

曾在《Forbes》2023 年全球最具影響力女性榜單中名列第六的 CVS 保健集團 (CVS-US) 前執行長 Karen Lynch，去年因銷售額下滑、健康保險業務低迷及零售藥房採購放緩，公司股價跌至十多年新低。同年 10 月，Lynch 辭去執行官一職，由藥品福利業務高管 David Joyner 接任。

去年第 9 失意的則是尼克國際兒童頻道 (Nickelodeon TV) 製作人 Dan Schneider，因《Investigation Discovery》頻道推出的紀錄片《片場安靜：兒童電視的黑暗面》(Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV)而備受批評。該劇曝光了關於兒童節目有毒工作環境的多項指控，並採訪了多位前童星和工作人員。