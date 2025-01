職業生涯滑鐵盧！2024年美國最失意人物是「他」 英特爾前執行長也進榜

‌



去年第 9 失意的則是尼克國際兒童頻道 (Nickelodeon TV) 製作人 Dan Schneider,因《Investigation Discovery》頻道推出的紀錄片《片場安靜:兒童電視的黑暗面》(Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV)而備受批評。該劇曝光了關於兒童節目有毒工作環境的多項指控,並採訪了多位前童星和工作人員。