蘋果投資逾330億仍難換i16解禁！印尼部長：AirTag不算本地生產iPhone零件

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-08 17:26

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印尼工業部長 Agus Gumiwang Kartasasmita 今 (8) 日說，儘管蘋果(AAPL-US) 已同意在印尼投資約 10 億美元 (約 331 億台幣) 建立 AirTag 生產工廠，但由於不符合當地投資規定，蘋果仍無法在印尼銷售 iPhone 16。

他並表示，在與蘋果的投資談判中，印尼將繼續堅持的原則之一就是公正原則，我們希望首先調查蘋果在越南和印度等國的投資規模，然後考慮投資為國家創造多少附加值和收入，此外重要的是創造就業機會」。

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Agus 指出，雖然蘋果已跟印尼達成投資協議，將在新加坡附近的印尼巴淡島建造一家工廠，生產 AirTag 追蹤設備，但這仍不算是本地生產的 iPhone 零件，「因該工廠與蘋果手機沒有直接關係，工業部並未頒發本地成分認證作為蘋果獲得 iPhone 16 銷售許可的一種途徑」。

與蘋果全球政府事務副總裁 Nick·Ammann 開會討論兩天的他還說，蘋果提出「創新投資」，但遭到反對。

Agus 會後表示，蘋果 10 億美元的投資仍不足。「我已經告訴過你們，10 億美元的投資是不夠的。」

印尼投資與下游部長 Rosan Roeslani 周二 (7 日) 晚間表示，已同意蘋果在巴淡島投資近 16 兆印尼盾 (約 10 億美元) 建設 AirTag 工廠的計劃，該工廠預計在明年初完工投產。

去年，印尼禁止銷售 iPhone 16，因蘋果未能滿足國內銷售的智能手機至少應包含 35% 本地製造零部件的要求。