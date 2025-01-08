川普2.0不確定性高 本田不排除延後生產新款電動車

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-08 10:06

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本田汽車北美總裁 Noriya Kaihara 周二 (7 日) 表示，由於川普的產業政策存在不確定性，本田對於啟動新型電動車的生產持「非常謹慎」」的態度，甚至不得不延遲生產。

此番言論凸顯出，隨著川普於 1 月 20 日上任，全球企業對不可預測的美國政策保持警惕。

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Kaihara 在拉斯維加斯舉行的 CES 大展上表示，由於川普政策充滿不確定性，本田可能對於開始生產新電動車型「非常謹慎」，甚至可能不得不以某種方式延遲生產。

他進一步指出，本田也將對其在加拿大的電池廠計畫持謹慎態度，同時考慮政府法規和電動車市場趨勢。

本田在這次 CES 展中，首度展出了兩款 2 款「Honda 0 系列」原型車 Honda 0 SALOON 與 Honda 0 SUV，該系列「閉眼」級自動駕駛技術。其中，Honda 0 SUV 預計在 2026 年上半年在北美市場開賣，之後將陸續在日本、歐洲等全球市場開賣。

本田計劃到 2040 年僅銷售電動車和燃料電池車，但鑑於電動車成長放緩，該公司也正在升級混合動力車，作為美國市場短期的核心策略。

川普的回歸使本田的電動車轉型計劃及其美國業務變得更加複雜，也對其他競爭同業如通用、Stellantis 等其他全球汽車製造商產生影響。

本田執行副總裁 Shinji Aoyama 去年 11 月時曾表示，如果川普真的向墨西哥進口的汽車徵收永久性關稅，該公司可能需要考慮轉移生產。