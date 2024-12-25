本田與日產欲2026年8月完成合併 分析師憂：已無太多時間

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-25 11:02

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日本車廠本田和日產日前宣布啟動合併談判，雙方都期望從合併中獲得巨大收益，進而創建全球第三大汽車集團，但來自中國激烈競爭引發外界對他們能否及時完成合併的質疑。

這兩家日本車廠周一 (23 日) 同意就合併事宜開始正式談判，結果尚不確定，且一定程度上取決於陷入困境的日產能否在轉虧為盈上取得進展，雙方目標是在 2026 年 8 月之前完成交易。日產控股的三菱汽車也將於下月決定是否參與。

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本田與日產計畫透過利用共用平台、共享研發和聯合採購，實現超過 1 兆日元 (約 64.2 億台幣) 的協同效應，他們設下的逾 3 兆日元營業利潤目標，較去年兩家車廠合計業績高出 54%。

不過，本田執行長三部敏宏周一在聯合記者會上表示，協同效應的全部效果恐要到 2030 年以後才能顯現，屆時必須增強與中國競爭對手抗衡的能力，否則將面臨「被打敗」的境地。

分析師則質疑本田跟日產是否有那麼多時間，兩者目前面臨的最大障礙可能是車型陣容，且在電動車領域的競爭力都不是特別強大。日產雖憑藉 Leaf 成為早期的先驅，但後來卻失敗了。新款電動車 Ariya 原本要挑戰特斯拉 Model Y，但卻因生產問題而受阻。

晨星高級分析師 Vincent Sun 說：「兩家公司都缺乏引人注目的電動車產品，合併後的公司仍將面臨新電動車款和技術研發的挑戰。要修復該業務恐要比預期花費更長的時間。」

標準化的汽車平台將產生成本協同效應，但也需要時間來發展。

本田上月公佈季度獲利下降 15%，並正縮減在中國的員工數量，日產也因為在中美兩國銷量下滑而宣布全球裁員 9 千人及削減產能 20% 的計畫。

穆迪高級分析師 Dean Enjo 在寫給客戶的報告中指出，扭轉規模龐大的中國業務將帶來「重大的執行風險」。