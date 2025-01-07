〈CES 2025〉〈CES 2025〉索尼與本田推首款電動車AFEELA 1 售價近300萬 明年中交付

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-07 15:10

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索尼與本田合資企業索尼本田移動公司 (Sony Honda Mobility) 周一 (6 日) 在 CES 2025 上推出電動車 AFEELA 1，預計今年在美國加州正式銷售，明年中交付，售價從 8.99 萬美元 (約 297 萬台幣) 起跳，目前已在官網中開啟預訂。Afeela 為該合資公司首個電動車品牌。

中國財經網站《金融界》報導，AFEELA 1 的發表標誌著索尼和本田在電動車領域的進一步深入合作，AFEELA1 的推出是索尼本田移動公司在智慧出行領域的重要佈局，有望為消費者帶來全新的駕駛體驗。

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從官方宣傳來看，新車亮點在智慧化，AFEELA 1 配備高級駕駛輔助系統 (ADAS)，以及可與車輛進行通信的互動式個人助理。此外，車艙配有獨特的音響系統和針對每個座椅最佳放置的顯示器，讓乘客可以享受各種應用程式和娛樂內容。

值得注意的是，AFEELA1 將配備卡拉 OK 功能，並與加拿大綜合媒體服務公司 Stingray Group 合作，提供超過 10 萬首卡拉 OK 歌曲。

此外，索尼本田移動公司還打算引入索尼影業的電影庫觀看服務，以及索尼集團旗下的美國影片平台 Crunchyroll，為使用者提供更加豐富多樣的娛樂選擇。 這些創新功能的加入，有望進一步提升 AFEELA 1 在市場上的競爭力。

索尼本田移動在 2023 年 CES 展上正式推出電動車新品牌 AFEELA。該合資企業執行長水野泰秀表示，生產 AFEELA 這樣的「高價值」電動車成本會很高，已討論過將 IPO 作為籌資可能途徑之一。

根據此前規劃，除 AFEELA 1 外，索尼本田移動公司還將在 2027 年推出一款 SUV，2028 年或是以後將推出一款小型車，與特斯拉展開競爭。