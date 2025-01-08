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英國聽證會上 Shein對使用「新疆棉」保持沉默

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-01-08 08:00

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英國聽證會上 Shein對使用「新疆棉」保持沉默 (圖：shutterstock)

中國快時尚零售平台 Shein 在倫敦申請公開上市，英國金融監管機構已對 Shein 的供應鏈監督情況進行審視，當英國議會委員會週二 (7 日) 詢問 Shein 是否使用來自中國或新疆省的棉花時，Shein 代表沉默以對。

Shein 由中國商人在南京創立，2019 年將總部移至新加坡，Shein 產品供應鏈主要來自中國，曾被指出其採用的棉花材料來自新疆，並因此受到外國政客對其侵犯新疆人權的質疑。


(圖片：shutterstock)
英國聽證會上 Shein 對使用「新疆棉」保持沉默 (圖片：shutterstock)

Shein 目前正在等待英國金融行為監管局的首次公開發行 (IPO) 監管批准，英國議會委員會 1 月 7 日舉行的聽證會，對 Shein 來說是一個關鍵時刻。Shein 代表是歐洲、中東和非洲 ( EMEA ) 總法律顧問朱一楠 (Yinan Zhu)

當英國議會委員會詢問 Shein 供應鏈時，朱一楠回應：「與我們合作的供應商，他們的總部位於中國、土耳其和巴西，顯然其中很多都在中國。」

當進一步詢問該公司是否從中國，特別是從新疆省購買棉花時，朱一楠請求委員會允許寫信詢問進一步的問題。

跨黨派商業和貿易委員會主席 Liam Byrne 表示，Shein 法律顧問朱一楠一再拒絕回答立法者的問題，這幾乎是對跨黨派商業和貿易委員會的「蔑視」。

Byrne 稱：「對於一家向英國消費者銷售 10 億英鎊的公司，以及一家尋求在倫敦證券交易所上市的公司來說，委員會對你們今天提供的證據缺乏感到非常震驚。」

Shein 2023 年告訴《華爾街日報》，該公司不從新疆採購棉花，甚至也不從中國採購棉花。不過，Shein 2024 年以來聲明並未提及新疆，只強調對強迫勞動零容忍。

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Shein中國新疆棉英國IPO上市

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