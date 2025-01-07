安泰銀「財神米」限量送 推金蛇年台幣、美元優利定存
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 20:36
2025 蛇年是農曆乙巳年，更是代表旺財、納福雙贏的一年！安泰銀行 (2849-TW) 準備「財神米」為客戶獻上滿滿的好運與祝福，即日起凡來行辦理業務的客戶即可獲贈一個。安泰銀行同時推出優利方案，符合條件可享 6 個月期台幣定存 1.78%、3 個月期美元定存 4.4%。
安泰銀指出，「財神米」乘載著豐收、財源滾滾之意，象徵著新的一年五穀豐登、財運滾滾、年年有餘的美好祝福，讓每位客戶在新的一年裡財運亨通、福氣滿滿。
安泰銀表示，自 2025 年 1 月 3 日起至分行臨櫃辦理業務即贈送財神米，全臺限量 9888 個贈送來行的客戶，送完為止，安泰銀行希望為每位客戶帶來財富增長、事業順遂，讓我們與您共同迎接嶄新的豐收之年。
2024 年景氣回穩台股交易熱絡、投資收益成效佳，許多客戶都荷包賺滿滿，安泰銀特別為財富管理的會員推出「祥蛇送利」臺幣定存專案，新資金單筆滿新台幣 100 萬元可享六個月 1.78% 優惠利率，同時還可享專業團隊量身客製的財富規劃。
另外，「小龍超美利」美元定存專案，新資金三個月固定利率 4.4%，本案限自然人臨櫃辦理，以上定存專案額度有限，敬請把握。
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