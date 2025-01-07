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鉅亨速報

營收速報 - 凱碩(8059)12月營收1.20億元年增率高達181.71％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 14:15


凱碩(8059-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.20億元，年增率181.71%，月增率320.55%。

今年1-12月累計營收為4.11億元，累計年增率-26.09%。

最新價為31.65元，近5日股價下跌-3.09%，相關通信網路類指數上漲2.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-348 張
  • 外資買賣超：-349 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.20億 182% 321%
24/11 2,847萬 43% 52%
24/10 1,874萬 99% -44%
24/9 3,319萬 128% 478%
24/8 575萬 -82% -87%
24/7 4,592萬 121% 35%

凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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