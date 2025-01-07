營收速報 - 凱碩(8059)12月營收1.20億元年增率高達181.71％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 14:15
今年1-12月累計營收為4.11億元，累計年增率-26.09%。
最新價為31.65元，近5日股價下跌-3.09%，相關通信網路類指數上漲2.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-348 張
- 外資買賣超：-349 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.20億
|182%
|321%
|24/11
|2,847萬
|43%
|52%
|24/10
|1,874萬
|99%
|-44%
|24/9
|3,319萬
|128%
|478%
|24/8
|575萬
|-82%
|-87%
|24/7
|4,592萬
|121%
|35%
凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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