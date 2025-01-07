〈CES 2025〉輝達RTX 5090亮相 售價大增25%達1,999美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-07 11:34

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (7) 日在 CES 2025 舉行主題演講，會中亮相最新 GPU RTX 5090 系列，搭載地表最強的 Blackwell 晶片，售價 1,999 美元，較去年推出 RTX 4090 時貴上 400 美元，年增 25%。

黃仁勳指出，RTX 5090 為 Balckwell 家族，具有 920 億個電晶體，搭載美光 (MU-US) GDDR7 記憶體，記憶體頻寬高達 1.8TB/s，AI TOPS 提升至 4,000、RT TFLOPS 達 380、Shader TFLOPS 125。

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值得注意的是，輝達此次雖在旗艦級 GPU 大漲價，但在入門款 5070 系列，價格僅 549 美元，較去年推出 RTX 4070 時便宜 51 美元，降價幅度 8.5%，黃仁勳強調，RTX 5070 系列效能已媲美前代旗艦款 RTX 4090，並同步推出搭載 5070 系列的筆電，大搶 AI 筆電商機。