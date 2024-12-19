華碩攜手台智雲、國眾與長庚打造智慧醫療 AI 雲平台月服務超過萬人次

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-19 17:24

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華碩 (2357-TW) 集團台智雲及國眾電腦今（19）日宣布，與長庚醫院共同合作打造的 AI 推論雲平台已正式上線。該平台整合醫療影像 X 光、超音波及心電圖等 12 種醫療 AI 模型，並配備 LLM (大型語言模型) 生成式 AI 小助手，服務範圍涵蓋全台 9 家長庚醫院。

長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，平台上線後兩個月內累計使用次數已超過 2.7 萬次。門診與住院部門透過平台上的 LLM 生成式 AI 小助手，優化檢查報告整理與分析，進一步強化診斷輔助的準確性。

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在技術層面，平台採用 AI Foundry Service（AFS）地端 AI 算力部署解決方案，整合 AI 伺服器、推論軟體平台及醫療資訊系統（HIS），並提供直觀的 Web Viewer 使用介面，讓醫護人員能快速調閱病患病歷並進行 AI 輔助診斷。