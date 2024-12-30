制霸電競 華碩ROG榮登《TIME》全球最佳品牌

本項殊榮源於對 22,000 名美國消費者的調查結果，涵蓋 66 個品類。ROG 憑藉獨特的品牌識別度與無與倫比的實力，在競爭激烈的遊戲硬體與周邊市場中，登上榮耀巔峰。

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自成立以來，ROG 以打造絕佳的遊戲設備與體驗為使命。由一群熱愛遊戲的專家設計、研發並支持，ROG 勇於突破極限，不斷追求卓越，為專業團隊與遊戲愛好者提供頂級效能。ROG 產品線包羅萬象，包括涵蓋主機板、顯示卡、一體式水冷散熱器、電源供應器、機殼、筆記型電腦、桌上型電腦、掌機、顯示器、路由器、智慧型手機，以及鍵盤、滑鼠、耳機等遊戲周邊，在 2025 年也將持續推出更多超越旗艦的創新之作。