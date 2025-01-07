〈房市〉看好價穩有撐！土銀再度標售蛋黃區豪宅4戶 底價1.35億 2/13開標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-07 10:23

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雖然央行去年第七波打房讓房市重挫，但首善之區房市仍表現穩健，繼去年成功標脫 2 戶，土地銀行趁勢於今 (7) 日至 2 月 13 日再度公告標售臺北市大安區「吉美大安花園」4 戶物件，每戶底價約 1.35 億元至 1.52 億元，皆配有附屬車位，每戶坪數約 80 至 90 坪，預計今年 2 月 13 日開標。

土地銀行長年耕耘都市更新、危老重建及綠建築授信案件，都更與危老融資核准額度合計突破 2,400 億元，綠建築融資額度亦達到千億元規模。此外，土銀也運用自有土地參與都更，長年下來獲配不少都更分回物件，「吉美大安花園」即為其中之一。

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以「吉美大安花園」為例，土地銀行以自有土地參與都更案分回 6 戶，在去年 9 月、10 月標售時各標脫 1 戶，標脫價格分別為 1 億 4,428 萬元、1 億 5,200 萬元，相較底價，溢價率依序為 0.18%、0.08%，顯見蛋黃區房市呈現溫和穩健態勢。

本次土地銀行以「吉美大安花園」最後 4 戶再度公開標售，分別為該建案 82 號 7 樓、7 樓之 1、11 樓及 80 號 11 樓，每戶總價約 1 億 3,521 萬元至 1 億 5,251 萬元、坪數約 80～90 坪，車位單價為 350 萬元，不含車位每坪單價約 157 萬元～159.5 萬元。

以外部建材而言，「吉美大安花園」住宅大樓地上 21 層、地下 4 層，採用 SRC 鋼骨結構搭配 101 大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。

若觀察內部配置，「吉美大安花園」大樓共 84 戶、格局方正，單層各 4 戶，配備 3 座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約 33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

土地銀行指出，「吉美大安花園」另一項優勢在交通位置，左擁大安森林公園，右抱信義計畫區，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅 300 公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，囊括商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。