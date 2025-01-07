北富銀10萬瓶發財水、7萬份發財金免費送 1/20開放兌領新鈔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 13:05

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新春將屆，民間習俗中象徵財運亨通的發財金與發財水，向來是最受歡迎的開運小物，為了與客戶分享喜慶與好運，台北富邦銀行今年特別加碼準備十萬瓶發財水和七萬份發財金，免費贈送全台客戶，祝福新年「十」來運轉、一「七」發財。

傳統習俗上，發財水能放在財位上招財祈福，也可以在新春期間飲用或噴灑，從內到外增添財氣，是許多家庭逢年必備的招財吉祥物。

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北富銀指出，今年發財水在設計上別具巧思，以軟萌可愛的「貪食蛇」為主題，不僅象徵財富綿延不絕的好兆頭，更透過符合年輕世代的視覺美感，為傳統春節文化加入創新元素。

北富銀表示，發財水將於 2 月 3 日開工日起正式發送，只要到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，送完為止。儘管今年已經加碼準備 10 萬瓶，但每年索取人潮踴躍，往往供不應求，建議民眾不妨把握機會提早蒞臨分行，把豐盛財運帶回家。

另一款必搶的北富銀發財金，今年更顯心意十足，卡面上以「貪食蛇」搭配「富邦財神」，象徵豐盛財源滾滾來，並經竹山紫南宮香火洗禮，持續吸引財氣匯聚，是迎接金蛇年最佳的開運小物。自 1 月 20 日起，財富管理客戶至全台分行洽辦業務即可獲贈一份，送完為止，想要財源廣進，絕不能錯過北富銀的蛇年發財金。