2025展望 全球經濟進入新「低增速常態」

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 09:10

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近日各大國際組織就 2025 年全球經濟成長給出了謹慎樂觀的判斷，普遍預測全球經濟增長將在 2.7%—3.3% 的區間。

經濟合作暨發展組織（OECD）預估 2025 年全球經濟增長 3.3%，比 2024 年高出 0.1 個百分點。

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國際貨幣基金（IMF）預測 2025 年全球經濟增速為 3.2%，與 2024 年相同。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）預計 2024 年和 2025 年全球經濟增長率僅 2.7%，低於 2001 年至 2019 年期間 3% 的年均增長率。

IMF 總裁喬治艾娃警告，儘管全球通膨正在緩解，世界經濟並未進入衰退，但下行風險顯著上升，未來可能陷入低成長、高債務的困境。

目前全球已經普遍進入降息周期，隨著美國前總統川普回歸，美國內外政策將迎來又一次重大轉向，地緣衝突熱點又不斷，全球經濟與政治不確定性與不穩定性加劇。

受高成本、高債務、保護主義加劇等因素影響，2025 年全球經濟仍面臨調整壓力。

據《國際金融報》上周六（4 日）報導，中國現代國際關係研究院美國所副所長孫立鵬指出，2025 年的美國經濟料仍無法緩解經濟轉型之痛，也難以徹底擺脫通膨之苦。

川普的關稅政策可能會階段性推升商品價格，而收緊移民政策可能導致服務業通膨上升。高盛預估，到 2025 年底，美國核心 PCE 通膨率（剔除關稅影響）有望降至 2.1%，但加上關稅影響後，通膨率將升到 2.4%。

OECD 預測，美國 GDP 成長率在 2025 年和 2026 年將分別放緩至 2.4% 和 2.1%。

歐洲經濟增長乏力、前路坎坷。歐洲央行近期將歐洲 2025 年增長預期下調至 1.1%。與此同時，歐洲央行總裁拉加德表示，經濟增長的風險「仍然傾向於下行」。

作為歐元區經濟的「火車頭」，德國經濟形勢尤為嚴峻。德國央行表示，2025 年德國 GDP 可能僅增長 0.2%，較先前預測下調了 0.9 個百分點。法國央行預計 2025 年 GDP 增長 0.9%，低於 9 月預測的 1.2%。

此外，OECD 近期也下調了德國和法國的經濟增長預測，德國經濟將增長 0.7%，低於此前預測的 1.1%；法國的預期增長率下調了 0.3%，為 0.9%。

亞洲國家預計將成為 2025 年全球經濟一大亮點。IMF 將亞洲新興經濟體的增長預期上調 0.1 個百分點。亞洲將繼續發揮人力成本、製造業競爭力和消費大市場優勢，為世界經濟增加一抹亮色。