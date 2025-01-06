外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.8%，報1.4331元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:20
截至台北時間06日19:20，美元/加幣下跌0.0116點跌幅達0.8%，暫報1.4331點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.03%
- 近 1 週：+0.28%
- 近 3 月：+6.45%
- 近 6 月：+5.92%
- 今年以來：+0.43%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.67，本日下跌0.53%
- 美元/挪威克朗相關性0.65，本日下跌0.8%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.83%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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