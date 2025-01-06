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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.8%，報1.4331元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:20


截至台北時間06日19:20，美元/加幣下跌0.0116點跌幅達0.8%，暫報1.4331點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.03%
  • 近 1 週：+0.28%
  • 近 3 月：+6.45%
  • 近 6 月：+5.92%
  • 今年以來：+0.43%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.67，本日下跌0.53%
  • 美元/挪威克朗相關性0.65，本日下跌0.8%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.83%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.70，本日下跌0.9%
  • 紐元/美元相關性-0.69，本日下跌0.75%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日下跌0.86%

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美元/加幣1.431-0.95%
澳元/美元0.62951.34%
紐元/美元0.56781.19%
歐元/美元1.04241.13%

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