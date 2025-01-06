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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.55%，報0.9032元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:20


截至台北時間06日19:20，美元/瑞郎下跌0.005點跌幅達0.55%，暫報0.9032點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.38%
  • 近 1 週：+0.72%
  • 近 3 月：+5.85%
  • 近 6 月：+1.36%
  • 今年以來：+0.12%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.53%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日下跌0.3%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日下跌0.76%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.86，本日下跌0.85%
  • 歐元/加幣相關性-0.64，本日下跌0.07%
  • 英鎊/美元相關性-0.64，本日下跌0.77%

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美元/瑞郎0.9011-0.78%
人民幣/美元0.1366770.07%
歐元/美元1.04241.13%
加幣/美元0.69860.94%
英鎊/美元1.25380.95%

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