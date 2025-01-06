外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.55%，報0.9032元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:20
截至台北時間06日19:20，美元/瑞郎下跌0.005點跌幅達0.55%，暫報0.9032點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.38%
- 近 1 週：+0.72%
- 近 3 月：+5.85%
- 近 6 月：+1.36%
- 今年以來：+0.12%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.53%
- 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日下跌0.3%
- 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日下跌0.76%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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