鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.77億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；HIVE(HIVE)24小時漲幅8.39%。

24小時跌幅：Osmosis(OSMO)24小時跌幅25.1%；INJ(INJ)24小時跌幅11.7%；Ark(ARK)24小時跌幅6.08%。

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近一週漲幅：TROY(TROY)近一週漲幅13.4%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅12.1%；Firo(FIRO)近一週漲幅9.65%。