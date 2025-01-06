鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.77億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格99,179.99美元，24小時漲跌幅+1.30%；以太幣(ETH)現報價格3,649.18美元，24小時漲跌幅+0.80%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.84億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.49億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；HIVE(HIVE)24小時漲幅8.39%。
24小時跌幅：Osmosis(OSMO)24小時跌幅25.1%；INJ(INJ)24小時跌幅11.7%；Ark(ARK)24小時跌幅6.08%。
近一週漲幅：TROY(TROY)近一週漲幅13.4%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅12.1%；Firo(FIRO)近一週漲幅9.65%。
近一週跌幅：HIVE(HIVE)近一週跌幅63.9%；IO.NET(IO)近一週跌幅39.8%；Stargate Finance(STG)近一週跌幅35.4%。
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