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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.49%，報1.4376元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:31


截至台北時間06日16:31，美元/加幣下跌0.0071點跌幅達0.49%，暫報1.4376點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.03%
  • 近 1 週：+0.28%
  • 近 3 月：+6.45%
  • 近 6 月：+5.92%
  • 今年以來：+0.43%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.67，本日下跌0.17%
  • 美元/挪威克朗相關性0.65，本日下跌0.11%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.27%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.70，本日下跌0.44%
  • 紐元/美元相關性-0.69，本日下跌0.39%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日下跌0.32%

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美元/加幣1.4308-0.96%
澳元/美元0.62941.32%
紐元/美元0.56771.18%
歐元/美元1.04231.12%

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