〈焦點股〉高階CCL市況熱台光電價量齊揚以597元創新天價
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-13 09:47
高階基材 (CCL) 廠商台光電 (2383-TW) 在 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠，在產品市況交易火熱下，今 (13) 日爆量以 597 元創新高漲幅 4.01%。
台光電在台原規劃劃新設的大園廠及研發中心投資也正式啟動，董事會通過投資桃園大園新廠資本支出 81.09 億元，這也是新投資東南亞馬來西亞新廠後的另一重大投資。光是土地及已通過的建廠資本支出就達 102.69 億元。
台光電 2024 年前三季營收爲 458.14 億元，已超越任何一個整年度營收，毛利率 27.69%，年增 0.66 個百分點，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元。
台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能，2026 年中山廠增加 60 萬張的月產能外，黃石廠再增購設備在現有廠內添加 30 萬張月產能，預計在 2025 第二季末開始量產，2025 年將增加約 20% 的產能，2026 年增加約 15% 產能，為全球及本地客戶提供服務。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 世芯、祥碩 漲停訊號！大戶已歸隊，中小股搶錢！：創意、奇鋐、台光電、建準、保瑞、美時
- 〈焦點股〉高階CCL市況熱度高 台光電價量齊揚站上所有均線
- CCL 廠聯茂前三季淨利大增72.2% 每股純益1.66元
- 台光電10月營收58.18億元改寫歷史次高 年增33.78%
下一篇