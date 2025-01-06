大同王光祥：今年確定發股利 每股有望配發2元多一些

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-06 18:23

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大同 (2371-TW) 董事長王光祥今 (6) 日表示，今年確定可以發股利，且每股有望配發 2 元多一些，一定優於原先股民所預期的金額，將於下次董事會通過。此外，大同公告預定買回 8.3 萬張庫藏股，也是首次買回庫藏股。

大同先前於法說會時指出，目標今年一定發放股利，王光祥也於今天證實，由於去年處分芙蓉大樓後，已經在去年第三季彌平特別盈餘公積虧損，今年確定可以發放股利，且每股可望配發 2 元多一些，將是大同暌違 24 年配息。

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法人指出，大同處分芙蓉大樓後，去年第三季每股純益為 3 元，再加上復興南路不動產處分利益約 66 億元於去年底全數入帳以及本業獲利，預期大同 2024 年全年每股純益可達 6 元。

另外，大同也於今天董事會通過買回庫藏股，預定買回庫藏股區間為每股 42 至 70 元，股份總金額上限約為 35.62 億元，預定買回期間為 2025 年 1 月 8 日至 3 月 7 日，預計買回 8.3 萬張，約占現有股本約 3.55%。