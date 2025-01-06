追趕SK海力士！三星完成HBM4邏輯晶片設計 採4奈米製程

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-06 16:50

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韓媒報導，三星已完成 HBM4 的邏輯晶片設計，採用自家 4 奈米試產，待完成最終性能驗證後，三星將提供 HBM4 樣品驗證，成為全球首支第六代 HBM。

三星試圖 HBM4 採取更積極路線，以挽回 HBM3E 流失的 HBM 市佔。除自家 4 奈米製造邏輯晶片外，HBM4 還導入 10 奈米級 1c 製程生產 DRAM，有望 16 層堆疊導入無凸塊混合鍵合。

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報導引用韓國市場人士說法，運行時發熱是 HBM 的最大敵人，而在堆疊整體中邏輯晶片更是發熱大戶，採先進製程有助於改善 HBM4 能效與性能表現。

HBM 產品問世至今，HBM 技術已發展至第六代，分別為 HBM、HBM2、HBM2e、HBM3，HBM3e（HBM3 的擴展版本）以及 HBM4。

去年 11 月，三星電子儲存部門執行副總裁 Jaejune Kim 在第三季財報公佈後召開的電話會議上表示，今年第三季 HBM 總銷售額環比成長超過 70%，HBM3E 8 層和 12 層堆疊產品均已量產並開始銷售，HBM3E 的銷售佔比已上升至 HBM 總銷售額的 10% 左右，預計第四季度 HBM3E 將佔 HBM 銷售額的 50% 左右。