CES再掀AI科技行情！元月科技型ETF配息率比一比 這3檔最狂

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-09 11:16

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今年 1 月逾 35 檔 ETF 展開除息秀，競爭相當激烈，正逢 2025 消費性電子展 (CES) 期間，投資人格外關注科技類股表現，科技型 ETF 廝殺也掀起市場矚目。投資達人指出，觀察有 5 檔科技類 ETF 的年化配息率都衝到 5% 以上，尤以國泰費城半導體 (00830-TW)、群益半導體收益 (00927-TW)、中信台灣智慧 50(00912-TW) 配息最狂，年化配息率都有 7~8%，留意最後買進日在 1/16，才能參與配息。

攤開元月科技類 ETF 配息比較表，明顯可見配息率都相當高，以年配息的國泰費城半導體 3.96 元、配息率飆到 8.17%，穩居冠軍寶座。第二、第三名則都是季配息國內 ETF，分別是群益半導體收益的 0.37 元、單次配息率 1.99%、年化配息率 7.99%，以及中信台灣智慧 50 的 0.39 元、單次配息率 1.97%、年化配息率 7.89%。第四名為年配息的國泰北美科技 (00770-TW)，每單位配發 4.00 元、配息率達 7.65%，亦表現不俗。

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投資達人表示，AI 類股在經歷這一年來漲多後，評價面不算便宜，今天因為輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳點名，廣達衝一下、明天換和碩被報明牌，讓許多投資人感到很錯亂。其實可以簡單透過買入一籃子股票的科技型 ETF，透過成分股汰弱留強的機制，簡單幫自己選股，以逸待勞又能睡個好覺。