〈焦點股〉亞光旗下亞泰影像業績靚 爆量漲停以144元創新天價
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 12:27
亞光 (3019-TW) 旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 2024 年 11 月營收以 4 億元改寫歷史同期新高，月增 6.63%，年增 63.86%，累計 2024 年 1-11 月營收 40.61 億元，已超越去年全年，在業績不看淡之下，今 (6) 日股價爆量成交逾 7000 張以 144 元創新天價。
亞泰影像生產影像感測模組客戶在全球前五大多功能事務機品牌中即涵蓋四家，客戶端手中的商量庫存已在去年第一季完全消化完畢，在需求的引導之下，亞泰在去年第二季起的業績快速走高，第二季營收 10.95 億元，第三季更達 13.35 億元，總體的產能利用率更高達 95-100%。
同時，亞泰影像 2024 年的產能維持在全年 3800 萬套，與上一年相同，產能以緬甸與中國深圳維持 40% 比 60% 配合，2024 年資本支出約 5000 萬元，吳淑品說，即使目前產能很滿，亞泰影像維持以靈活的產能調配運用方式以滿足客戶端的需求，暫時沒有擴充產能的規劃。
亞泰影像 2024 年前三季營收 32.86 億元，毛利率 16.55%，年減 0.7 個百分點，前三季稅後純益 3.9 億元，爲歷史同期次高，年增 11%，每股純益爲 5.38 元。
除多功能事務機應用的影像感測模組營收占亞泰影像 2024 年前三季營收逾 90% 之外，亞泰影像與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等 應用，持續開創新的成長動能，並擴展 AOI 產品往多尺寸、多樣性等面向發展。
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