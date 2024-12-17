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〈焦點股〉特斯拉飆漲逾6%激勵 亞光漲停 帶動光學元件股上漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-17 10:11

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亞光董事長賴以仁。(鉅亭網記者張欽發攝)

特斯拉概念股的光學元件廠亞光 (3019-TW) 前三季獲利表現，每股純益達 4.45 元，在車用、機器視覺等市場需求帶動之下， 11 月營收達 21.09 億元，月增 2.18%，年增 23.94%，2024 年前 11 月營收 209.02 億元，年增 28.58%，並超越 2023 年全年，在特斯拉 (TSLA-US) 16 日股價大漲 6.14% 創新高的激勵下，今 (17) 日股價攻漲停，並帶動佳能 (2374-TW)、玉晶光 (3406-TW) 股價 上漲 。

就業績面來看，亞光 2024 年前三季營收 167.3 億元，毛利率 18.59%，年增 0.5 個百分點，稅後純益 12.41 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.48 倍，每股純益 4.45 元。亞光 11 月 營收達 21.09 億元，創同期新高，月增 2.18%，年增 23.94%。


亞光持續聚焦三大發展契機，包括與全球企業 LGIT 合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模；並領先跨足 Metalens 領域，採直接奈米壓印 (NIL) 高折射率全無機材料技術，實現製造 Metalens 最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及 AR 的 WAVE GUIDE，奠定公司未來長期發展重要基石及成長動能。

亞光股價今天漲停 144.5 元，並改寫 7 年新高。

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