〈焦點股〉特斯拉飆漲逾6%激勵 亞光漲停 帶動光學元件股上漲

特斯拉概念股的光學元件廠亞光 (3019-TW) 前三季獲利表現，每股純益達 4.45 元，在車用、機器視覺等市場需求帶動之下， 11 月營收達 21.09 億元，月增 2.18%，年增 23.94%，2024 年前 11 月營收 209.02 億元，年增 28.58%，並超越 2023 年全年，在特斯拉 (TSLA-US) 16 日股價大漲 6.14% 創新高的激勵下，今 (17) 日股價攻漲停，並帶動佳能 (2374-TW)、玉晶光 (3406-TW) 股價 上漲 。