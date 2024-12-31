〈2024封關〉機器人話題加持亞光、佳能翻倍漲 大立光全年下跌6.79%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-31 18:41

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在包括台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳紛紛強調機器人的發展重要性，也引領光學元件類股以機器視覺的概念在 2024 年第四季強漲一波，包括亞光 (3019-TW)、佳能 (2374-TW) 在 2024 年的漲幅分別高達 168% 及 148%。不過前股王大立光 (3008-TW) 2024 年則下跌 6.79%。

就光學元件類股而言，2024 年股價較 2023 年年底收盤價下跌的還有保勝光學 (6517-TW) 及佳凌 (4976-TW)。

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亞光 2024 年業績翻揚，特斯拉概念股的光學元件廠亞光前三季獲利表現佳，每股純益達 4.45 元，在車用、機器視覺等市場需求帶動之下， 11 月營收達 21.09 億元，月增 2.18%，年增 23.94%，2024 年前 11 月營收 209.02 億元，年增 28.58%，並超越 2023 年全年。

亞光 31 日股價收在 188.5 元，相較 2023 年年底的收盤價 70.2 元大漲 1.68 倍，股價並創下 18 年來新高；亞光持續聚焦三大發展契機，包括與全球企業 LGIT 合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模；並領先跨足 Metalens 領域，採直接奈米壓印 (NIL) 高折射率全無機材料技術，實現製造 Metalens 最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及 AR 的 WAVE GUIDE。

而佳能企業 2024 年底收盤價 65.7 元，較 2023 年底收盤大漲 1.48 倍，股價也創 14 年新高，佳能企業 2024 年前三季營收 45.06 億元，毛利率 29.01%，年增 3.72 個百分點，2024 年前三季稅後純益 4.35 億元，年度大增 86.88%，每股純益達 1.52 元。

營運方面，佳能企業 2024 年前三季度的營收表現強勁，年增長 24.9%，主要得益消費性影像應用產品出貨，特別是 360 度環景攝影機訂單的持續增溫。同時，2024 年第四季，高毛利產品訂單加持下，年增仍成長。除主要產品線量產訂單持續出貨外，新產品也進入量產階段，如車載和邊緣運算產品共同推動業績同比增長。

佳能企業認為，2025 年，訂單能見度高、市場需求增溫、產品組合持續優化調整，營運穩中看好。佳能企業指出，在新客戶及營運區域的拓展，佳能除長期耕耘的日本市場，將帶著光學影像與聲音辨識的專注研發精神，以符合客戶的在產品的需求，快速的專案導入，更有競爭力的供應鏈與節能減碳的設計，積極面向美國與歐洲的大型上市櫃客戶。目前已經以地圖影像縫合技術取得客戶專案，預期 2025 年年中可上市。