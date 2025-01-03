鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered SharesUBS-US的目標價調升至33.48元，幅度約5.27%
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)提出目標價估值：中位數由31.8元上修至33.48元，調升幅度5.27%。其中最高估值49.51元，最低估值24.23元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予UBS Group AG - Registered Shares評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀5位。
UBS Group AG - Registered Shares今(3日)收盤價為30.28元。近5日股價下跌5.27%，標普指數下跌2.8%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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