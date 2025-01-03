鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調升至105元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至105元，調升幅度5%。其中最高估值142元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Astera Labs, Inc.今(3日)收盤價為132.68元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌2.62%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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