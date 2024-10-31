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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為32.31元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.67元，其中最高估值2.08元，最低估值1.31元，預估目標價為32.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.08(2.08)2.753.654.36
最低值1.31(1.1)1.672.613.55
平均值1.68(1.61)2.123.093.81
中位數1.67(1.64)2.13.023.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值550.69億543.51億555.79億520.10億
最低值443.14億437.48億446.20億481.32億
平均值475.47億473.73億485.79億496.40億
中位數476.49億473.04億480.87億492.19億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.171.832.142.348.83
營業收入340.23億322.38億345.53億343.84億715.52億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

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