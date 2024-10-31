鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為32.31元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.67元，其中最高估值2.08元，最低估值1.31元，預估目標價為32.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.08(2.08)
|2.75
|3.65
|4.36
|最低值
|1.31(1.1)
|1.67
|2.61
|3.55
|平均值
|1.68(1.61)
|2.12
|3.09
|3.81
|中位數
|1.67(1.64)
|2.1
|3.02
|3.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|550.69億
|543.51億
|555.79億
|520.10億
|最低值
|443.14億
|437.48億
|446.20億
|481.32億
|平均值
|475.47億
|473.73億
|485.79億
|496.40億
|中位數
|476.49億
|473.04億
|480.87億
|492.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.17
|1.83
|2.14
|2.34
|8.83
|營業收入
|340.23億
|322.38億
|345.53億
|343.84億
|715.52億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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