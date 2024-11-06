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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為32.38元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.78元，其中最高估值2.08元，最低估值1.45元，預估目標價為32.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.08(2.08)2.753.654.49
最低值1.45(1.45)1.652.583.44
平均值1.75(1.72)2.143.123.81
中位數1.78(1.68)2.183.053.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值550.69億543.51億555.79億525.79億
最低值445.24億448.53億459.13億481.32億
平均值479.29億476.27億488.25億495.94億
中位數482.08億473.04億481.10億487.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.171.832.142.348.83
營業收入340.23億322.38億345.53億343.84億715.52億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

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