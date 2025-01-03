貝萊德比特幣ETF單日資金流出逾3億美元 創紀錄新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-03 20:28

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根據外媒周五 (3 日) 報導，本周四 (2 日) 即美國金融市場 2025 年首個交易日，貝萊德 (BLK-US) 旗下 iShares 比特幣信託基金 (IBIT-US) 出現上市以來最大單日資金淨流出。

外媒彙編數據顯示，貝萊德現貨比特幣 ETF 當日淨流出 3.326 億美元，超過去年 12 月 24 日創下的 1.887 億美元的前高。而且此基金已連續第三個交易日出現資金淨流出，再次創下紀錄。過去一周，IBIT 的總淨流出額已達 3.926 億美元。

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流入 IBIT 的資金逐漸減少，是比特幣在 2024 年破紀錄的漲勢暫停的另一個跡象。數據顯示，自 12 月 19 日以來，美國 10 幾個比特幣交易所交易基金 (ETF) 的淨流出額約為 20 億美元。

被視為衡量美國機構需求的芝加哥商品交易所集團 (CME Group Inc.) 託管的比特幣期貨未平倉合約也比去年 12 月的高峰下降近 20%。

加密貨幣市場製造商 Wincent 的高級主管 Paul Howard 表示：「隨著機構削減風險和粉飾年終資產負債表調整，預料會出現資金外流和未平倉部位減少。」

對於上述報導，貝萊德並未立即回應置評請求。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 0.1%，至 96,688.37 美元。

儘管近期出現資金流出，貝萊德的比特幣 ETF 在 2024 年的資金流入規模仍是美國表現最佳的基金之一。

資深 ETF 分析師 Eric Balchunas 分享的數據顯示，IBIT 以 372 億美元的資金流入排名第三。Vanguard 標普 500 ETF(VOO-US) 以 1,160 億美元位居榜首，其次是 iShares 核心標普 500 ETF(IVV-US)，資金流入量為 890 億美元。

雖然貝萊德的比特幣 ETF 資金流出顯著，但其他現貨比特幣 ETF，包括 Bitwise、富達和 Ark 21Shares 旗下的產品，分別吸金 4,830 萬美元、3,620 萬美元和 1,650 萬美元。

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC-US) 也獲得 690 萬美元的溫和資金流入，但其規模更大的 Grayscale Bitcoin Trust(BTC)(GBTC-US) 基金則遭遇 2,310 萬美元的資金流出。

周四當日總體淨流出額為 2.42 億美元，主要來自貝萊德的 ETF 資金流出，抵銷其他 ETF 的資金流入。

與此同時，同日美國現貨以太幣 ETF 淨流出總額達 7,750 萬美元，其中 Bitwise 以太幣 ETF(ETHW-US) 占大宗，為 5,610 萬美元。Grayscale 以太幣信託 ETF(ETHE-US) 也報告 2,140 萬美元的資金流出。