【新台股龍捲風】別人的故事不要追，機器人最新表格(line@)

鉅亨研報 2025-01-03 17:01

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指數果真反彈，行情如預期，費半反彈帶動台股，邁威爾大漲帶動費半，昨天台股震盪下跌但上市櫃跌停家數為 0，今天加權指數上漲，卻有 3 家跌停，近期當紅的世紀 (5314-TW) 分盤交易被打到跌停，機器人族群表現不一，早在 12 月 10 日就跟大家報告和椿 (6215-TW)，今天再一根漲停板，從六十幾元到破百元大關，但是機器人視覺的能率(5392-TW)、亞光(3019-TW) 都被打到快跌停，別人的故事不要追，譜自己樂章！今天收週線，加權週 KD 沒有黃金交叉，波段行情未形成，個股表現為主，本周因放假使週成交量縮，下週須補量才能上攻，從美股到台股，每天收看

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台積電法說前要看誰？平面媒體特別點名：先進封裝與設備股兩大族群，目前徐老師就是鎖定昇陽半 (8028-TW) 以及鑫科(3663-TW)，每天看著題材追股票？必須要有徐老師協助，【2025 開門紅】折扣 25%、每天限量 25 名，1 月 CES 展、3 月 MWC 展、3 月還有輝達 GTC 大會、5 月 COMPUTEX 展，有展覽就會有飆股，領先跟上徐老師提前布局 https://forms.gle/MKMoFVBUxyxcp59t9

邁威爾與博通具備 ASIC 可以和輝達打對台，因為輝達 AI 晶片太貴，四大 CSP 皆投入自研晶片，台灣的 IP 矽智財廠最具有優勢，從設計到最先進的製造，台灣具備完整供應鏈，花旗證券看好台積獲利旺到 2026，除了輝達帶動 AI 相關營收，也看好未來 2-3 年內專為 AI 設計的 ASIC 需求強勁成長，里昂證券釋出對 GB200 展望下修的報告，但是特別提出「ASIC」仍是亮點，成長空間更大，世芯 (3661-TW)、創意(3443-TW)、智原(3035-TW)、愛普(6531-TW) 以及神盾集團的個股，手中有這些個股，或是喜歡操作高價矽智財的投資朋友，一定要來找徐老師加入 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

邁威爾釋出 2025 年 1 月 1 日要漲 CPO 價格，謝社長提醒：CPO 基本面跟不上，不過矽光子 CPO 徐老師還是持續看好，因為股票總是【漲在題材】，CPO 族群先從聯亞 (3081-TW)260 元到 400 元，再做華星光(4979-TW) 破底翻，股價從 140 到 200，12 月 19 日壓回修正到季線位置區，再跟大家提醒是適合進場點，今天盤中再觸碰漲停板，華星光法說會釋出利多，終端客戶打入新的 CSP，可望從 1 家提升到 2-3 家，預計 1.6T 產品在 2025 下半年開始爆發性成長，並投入熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術，除了「資料傳輸」以外，更要注重「資料儲存」，輝達展示與台積電合作開發的矽光子原型，兩強聯手領軍就是看好 CPO，徐老師鎖定兩檔 CPO 概念股，一檔高價一檔低價，目前股價還沒有反應，想要布局的投資朋友好好利用此次【2025 開門紅】跨年專案。

CES 將登場，最受到市場關注的就是近期被黃仁勳、馬斯克、魏哲家點名的人形機器人，此次 CES 展將有大量廠商推出機器人產品，和椿 (6215-TW) 從自動化領域跨足機器人自動化解決方案，視為和椿成長的第二曲線，2025 年將正式引進美國、中國等人形機器人產品，和椿提供附加價值服務，視客戶的需求調整及客製化，看好人形機器人的潛力，建置 AI 團隊，未來軟體人力的占比將拉高至 6-7 成；和大 (1536-TW) 攜手盟立(2464-TW)，共同投資盟英科技，主要產品「機器人關節型自動手臂高精度減速零組件」，和大本身就是特斯拉供應鏈，可望藉由機器人布局，打入特斯拉 Optimus 機器人供應鏈，此外盟立自 2023 年便加入輝達 Omniverse 技術平台成為其合作夥伴，兩家公司也都跨足搶攻半導體設備與 CoWoS 設備，機器人從上游零組件到下游整合都有台灣廠商切入，徐老師已經為投資朋友整理好機器人表格，哪家公司專攻哪些領域都放在 0103LINE@主頁。

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