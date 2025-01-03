【量大強漲股整理】元月份機器人、無人機，誰會是是明星產業，如何掌握?

鉅亨研報 2025-01-03 18:11

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加權指數今日開高震盪，終場上漲 76.24 點，收在 22908.30 點，成交量縮小至 3303.92 億。



觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 91.68 億元，投信買超 9.38 元，自營商買超 11.83 億元，三大法人合計買超 112.89 億元 ，其中，外資、自營商、投信由賣轉買。



美股漲跌互見，美債殖利率和美元指數持續走高，儘管 (AAPL-US) 蘋果下跌 2.6% 與 (TSLA-US) 特斯拉公布交車數據後重摔超過 6%，但 AI 龍頭股 (NVDA-US) 輝達大漲 3%，(TSM-US)台積電 ADR 同步逆勢上漲 2.07%，費半指數逆勢上漲 0.8%，推升市場信心，美國首領失業救濟人數為 21.1 萬人，意外降至八個月以來最低，數據凸顯了美國就業市場直到去年底仍維持韌性，美國商務部週四考慮以國家安全為由制定新規，對中國無人機實施新限制，傳出輝達成立自家 ASIC 部門，計劃招募數千名晶片設計及 AI 研發人員，中國蘋果官網近日推出促銷活動，抵禦華為等競爭對手、捍衛市占率的手段，受到美股激勵，加權指數今日開高後震盪走低，漲幅收斂，終場上漲 76.24 點，收在 22908.30 點，成交量縮小至 3303.92 億，今日收量縮黑 K 棒，指數持續維持在季線附近來回震盪整理，法人回頭買超，外資投信同步買超，目前在量能沒有有效放大下就是走區間震盪格局，選股重於選市，未來持續關注下周 1/7 美國消費性電子 CES 展、1/16 台積電法說與 1/20 川普上任風險，另外上市櫃公司將陸續公布 12 月營收，業績題材股將有機會在農曆年前發動一波。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.94%，收在 1075 元，全球晶圓代工領導廠台積電，憑藉先進製程技術領先地位，吸引蘋果、輝達、高通等國際大客戶，然而，近期因 2 奈米製程售價高昂及產能限制，韓媒披露輝達與高通考慮採用三星的 2 奈米製程，此舉被視為三星在先進製程市場反攻的重要契機，市場高度關注台積電的應對策略，此外，台積電將於 1 月 16 日舉行 2025 年首場法人說明會，法人預期將聚焦 2024 年獲利、2025 年資本支出、2 奈米製程量產時間點、代工報價調整及美日歐三地海外布局等 5 大議題；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.82%，收在 181 元，鴻海科技集團再度展現技術實力，其旗下鴻海研究院傳來重大捷報，此次，鴻海研究院的半導體研究所與人工智慧研究所通力合作，結合鴻揚半導體在製造領域的卓越能力，成功將 AI 學習模型與強化學習技術融入碳化矽功率半導體的研發流程，此次成果彰顯了 AI 與先進製造技術結合的巨大潛力，未來將持續投入更多資源，深化在半導體及人工智慧領域的布局，為全球科技創新提供更強大的驅動力；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.11%，收在 1365 元，小米旗下 REDMI 紅米品牌於 1 月 2 日隆重推出全新 5G 手機 REDMI Turbo 4，展現其在電池技術與低溫環境應用領域的創新實力，REDMI Turbo 4 搭載聯發科全新發表的天璣 8400-Ultra 處理器，提供強大的性能和能效表現。



強勢股上面集中在無人機與機器人族群，

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另外佳螢一在強調的元月份的主流股中

(6215-TW) 和椿，目前已開始組建 AI 團隊，11 月自結 EPS 達 0.34 元，CES 在即帶旺機器人買盤加持下持續表態!



輝達執行長黃仁勳提到，未來汽車、無人機和人形機器人將實現大規模生產，這些領域的股市表現值得關注，魏哲家隨即強調台灣在多功能的機器人、無人機二大領域，具有很好發展機會；全球首富馬斯克點名無人機才是空戰的未來!

(6215-TW) 和椿，強勢亮燈漲停! 再創新高! 收在 103 元，收盤再創波段新高! 自動化解決方案和機器人應用服務，涵蓋協作機器人、自動送餐機器人（AMR）、物流機器人（AMR）等，並且其客戶群體涉及半導體大廠、電子製造服務（EMS）企業、物流公司、飯店業以及餐飲業等，法說會提及，營收中有超過 90％來自自動化系統及零組件，此外，市場報告顯示，協作機器人和移動機器人具備強勁的成長潛力，這為公司的未來發展提供了良好的前景。

符合佳螢說的營收三增股，EPS 更繳出亮眼成績單，11 月營收為 2.28 億元，月增 76％，大幅年增成長 168.27％，不但創下單月歷史次高紀錄，亦是近 10 年的單月營收新高。和椿累計前 11 月營收為 14.63 億元，年增 61.17％，2024 年前三季 EPS=1.52 賺贏 2023 年全年水準。

佳螢會員領先卡位後，也大賺 + 47%。驗證佳螢選股冠軍的實力!





元月份機器人、無人機，誰會是是明星產業，如何掌握?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師