【產業趨勢】散裝航運產業評析：2024年後繼無力，2025年先蹲後跳？

中國鋼鐵需求疲軟，2024 年底鐵礦砂運送需求熄火；2025 年產業供需穩定，擁高現金殖利率，市場等待俄烏重建需求。截至 11 月底散裝船新船下水 465 艘，拆船 59 艘，運力增加 2.9%(2021-2023 年平均約 3%)，散裝船新船在手訂單目前為 10.4% 較 2023 年的 9.2% 提升，其中海岬型船 5.6% 最低，巴拿馬型船為 13% 最高、其次為超級輕便型的 11.3% 和輕便型的 9.7%。20 年以上的老船比例則是中小型船居多，均超過一成，海岬型船老船比例僅 4.6%。需求方面，2024 年穀物運送需求成長 4.6%，2025 年成長 2.2%，小宗乾散貨 2024 年成長 2.2%，2025 年成長 2.7%，雖然小型船新船下水壓力較大，所幸需求表現也不差，運價應可維持相當獲利水準。