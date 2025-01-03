盤後速報 - 綠界科技(6763)次交易(6)日除息0.9元，參考價59.8元
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:05
綠界科技(6763-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
首日參考價為59.8元，相較今日收盤價60.70元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/06
|60.70
|0.9
|1.48%
|0.0
|2024/07/15
|436.0
|9.1
|2.09%
|0.0
|2024/01/11
|459.5
|9.1
|1.98%
|0.0
|2023/07/10
|518.0
|10.1
|1.95%
|0.0
|2023/01/05
|396.5
|5.0
|1.26%
|0.0
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