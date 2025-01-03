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鉅亨速報

盤後速報 - 綠界科技(6763)次交易(6)日除息0.9元，參考價59.8元

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:05


綠界科技(6763-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

首日參考價為59.8元，相較今日收盤價60.70元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/06 60.70 0.9 1.48% 0.0
2024/07/15 436.0 9.1 2.09% 0.0
2024/01/11 459.5 9.1 1.98% 0.0
2023/07/10 518.0 10.1 1.95% 0.0
2023/01/05 396.5 5.0 1.26% 0.0

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