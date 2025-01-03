輝達進軍AR眼鏡賽道？最新專利曝光 陽光下可望清楚顯示！

鉅亨網許家華 綜合外電 2025-01-03 11:37

‌



近日，輝達（NVIDIA）公開了一項突破性的 AR 眼鏡專利，標題為《無背光增強現實數字全像技術》（專利號：US20250004275A1）。這項創新技術或將重新定義 AR 眼鏡的未來發展方向，並在業界引發廣泛關注。

專利概述 專利號：US20250004275A1

專利權人：輝達公司

發明人：Jonghyun Kim, Ward Lopes, David Luebke

申請日期：2024 年 6 月 14 日

公開日期：2025 年 1 月 2 日

‌



輝達的這項專利最引人注目的創新在於完全摒棄了傳統 AR 眼鏡依賴的背光系統，轉而採用數字全像技術與環境光干涉的全新方案。這種技術透過空間光調製器（SLM）實現與環境光的破壞性干涉，能在強光環境下提供優異的顯示效果，解決 AR 眼鏡在戶外使用時難以顯示的問題。

核心技術亮點

自干涉全像技術：精確控制相位調節，實現與環境光的智慧干涉，達到選擇性遮蔽效果。

神經網路控制系統：透過相機閉環訓練的深度學習模型，即時補償光學畸變，保證顯示效果的穩定性。

雙視口立體顯示：為雙眼提供獨立光路，保證沉浸式的立體 AR 體驗。

智慧遮蔽設計：僅在需要顯示 AR 內容的區域進行遮蔽，保持其他區域的自然視覺效果。

技術優勢

顯著降低功耗：無需背光源，大幅減少能耗。

更輕薄的設計：簡化光學結構，實現更符合日常配戴的輕薄外型。

優異的戶外表現：在強光環境下仍保持清晰的 AR 顯示效果。

更自然的視覺體驗：非 AR 區域保持完全透明，提升配戴舒適度。

輝達的這項技術如同為 AR 眼鏡裝上了「智慧變色鏡片」，能夠精確控制特定區域的透光度，既確保 AR 內容的清晰顯示，又不影響用戶的正常視覺體驗。

專利的發明者包括業界專家 Jonghyun Kim、Ward Lopes 和 David Luebke。從專利申請時間到公開時間來看，這項技術很可能已經進入實質性開發階段。如果成功商業化，將為 AR 眼鏡產業帶來革命性變革，推動 AR 技術朝向更輕便、更自然、更實用的方向發展。

然而，也有網友對此表示，專利的意義在於技術的創新，但真正的產品公告發表才是真正值得期待的時刻。

隨著輝達在 AR 眼鏡領域的積極探索，未來的 AR 市場將充滿更多可能性。業界人士普遍認為，輝達的這項專利將成為推動 AR 技術進步的重要里程碑，值得持續關注。