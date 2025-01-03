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輝達進軍AR眼鏡賽道？最新專利曝光 陽光下可望清楚顯示！

鉅亨網許家華 綜合外電 2025-01-03 11:37

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（圖：REUTERS/TPG）

近日，輝達（NVIDIA）公開了一項突破性的 AR 眼鏡專利，標題為《無背光增強現實數字全像技術》（專利號：US20250004275A1）。這項創新技術或將重新定義 AR 眼鏡的未來發展方向，並在業界引發廣泛關注。

專利概述

專利號：US20250004275A1
專利權人：輝達公司
發明人：Jonghyun Kim, Ward Lopes, David Luebke
申請日期：2024 年 6 月 14 日
公開日期：2025 年 1 月 2 日


輝達的這項專利最引人注目的創新在於完全摒棄了傳統 AR 眼鏡依賴的背光系統，轉而採用數字全像技術與環境光干涉的全新方案。這種技術透過空間光調製器（SLM）實現與環境光的破壞性干涉，能在強光環境下提供優異的顯示效果，解決 AR 眼鏡在戶外使用時難以顯示的問題。

核心技術亮點
  • 自干涉全像技術：精確控制相位調節，實現與環境光的智慧干涉，達到選擇性遮蔽效果。
  • 神經網路控制系統：透過相機閉環訓練的深度學習模型，即時補償光學畸變，保證顯示效果的穩定性。
  • 雙視口立體顯示：為雙眼提供獨立光路，保證沉浸式的立體 AR 體驗。
  • 智慧遮蔽設計：僅在需要顯示 AR 內容的區域進行遮蔽，保持其他區域的自然視覺效果。
技術優勢
  • 顯著降低功耗：無需背光源，大幅減少能耗。
  • 更輕薄的設計：簡化光學結構，實現更符合日常配戴的輕薄外型。
  • 優異的戶外表現：在強光環境下仍保持清晰的 AR 顯示效果。
  • 更自然的視覺體驗：非 AR 區域保持完全透明，提升配戴舒適度。
  • 輝達的這項技術如同為 AR 眼鏡裝上了「智慧變色鏡片」，能夠精確控制特定區域的透光度，既確保 AR 內容的清晰顯示，又不影響用戶的正常視覺體驗。

專利的發明者包括業界專家 Jonghyun Kim、Ward Lopes 和 David Luebke。從專利申請時間到公開時間來看，這項技術很可能已經進入實質性開發階段。如果成功商業化，將為 AR 眼鏡產業帶來革命性變革，推動 AR 技術朝向更輕便、更自然、更實用的方向發展。

然而，也有網友對此表示，專利的意義在於技術的創新，但真正的產品公告發表才是真正值得期待的時刻。

隨著輝達在 AR 眼鏡領域的積極探索，未來的 AR 市場將充滿更多可能性。業界人士普遍認為，輝達的這項專利將成為推動 AR 技術進步的重要里程碑，值得持續關注。

輝達 (NVDA-US) 周四開年喜漲約 3%，收每股 138.31 美元，在 AI 熱潮助攻下，輝達 2024 年市值成長超過 2 兆美元，成為當年全球市值漲幅最大的公司。

文章標籤

輝達AR美股科技專利

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