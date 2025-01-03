特斯拉卡車賭城爆炸案兇嫌身分曝光！拉斯維加斯警方排除恐攻：可能是起自殺事件

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-03 08:54

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美國拉斯維加斯警長 Kevin McMahill 周四 (2 日) 說，有證據顯示元旦在川普國際飯店外發生的特斯拉(TSLA-US) Cybertruck 爆炸案可能是一起自殺事件，有證據顯示租用該車的司機 Matthew Alan Livelsberger 在汽車爆炸前幾分鐘，朝頭部開槍自殺。警方確認司機是 37 歲陸軍特種部隊現役士兵，在 2006 年入伍，曾多次被派往阿富汗。

McMahill 表示，Cybertruck 是 Livelsberger 在科羅拉多州丹佛租來的，監視器畫面顯示該車在爆炸不久前曾駛過拉斯維加斯大道，並在早上 7 點 30 分後停在川普國際飯店入口處。

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McMahill 也指出，這次爆炸是一起獨立事件，並無跡象顯示跟伊斯蘭國 (ISIS) 有關。拉斯維加斯治安官周四也重申 Cybertruck 爆炸案跟紐奧良發生的大規模槍擊案無關，

但美國聯邦調查局 (FBI) 對兩起事件的潛在關係表示擔憂。FBI 反恐部門副助理主任 Christopher Raia 周四在記者會上說：「紐奧良的攻擊和拉斯維加斯的爆炸案之間沒有明確關係。」

執法部門消息人士向《哥倫比亞廣播公司 (CBS)》表示，Livelsberger 目前駐紮在德國，但在爆炸發生時正在科羅拉多州休假。兩名 Livelsberger 親戚表示，他們不知道他參與這起事件，但證實他租了一輛 Cybertruck。一位親戚則稱他的妻子已經數日沒有他的消息了。

《哥倫比亞廣播公司》報導，美國聯邦調查局 (FBI) 人員自周三 (1 日) 晚間搜查 Livelsberger 位在科羅拉多斯普林斯的住宅，在調查期間並未疏散人員。

在爆炸案發生後，特斯拉執行長馬斯克曾在 X 上表示，特斯拉團隊正參與調查，並提供全國各地充電站的監視器影像。

監視器畫面像和特斯拉的數據幫忙執法當局追蹤這輛 Cybertruck 從科羅拉多到拉斯維加斯的旅程。該車在科羅拉多州租來，當地時間周三早上 7 點 30 左右抵達川普國際飯店，一小時後爆炸。

與此同時，聯邦調查局對這起事件與本周早些時候在新奧爾良發生的另一起襲擊之間的潛在聯繫表示擔憂。