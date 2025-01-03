降息+AI加持 2024美破兆美元俱樂部 成員增至8家

鉅亨網許家華 2025-01-03 07:26

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根據最新市場數據，2024 年美國最有價值的上市公司總市值達到了驚人的 19 兆美元，與 2023 年底的 10 兆美元相比，幾乎翻了一番。這一增長主要歸功於利率下降和人工智慧的投資者熱情，儘管市場上仍存在對「失去的十年」的擔憂。

由市值超過 1 兆美元的公司組成的「兆美元俱樂部」在 2024 年迎來新成員，總數增至 8 家 (2022 年和 2023 年均為 5 家)。這些公司包括班底 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)，以及新加入的公司和兩家近年來市值跌破 1 兆美元後重新回歸的公司。

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市值超 1 兆美元的公司名單

蘋果也是第一家市值率先達到 1 兆美元和 3 兆美元的公司，分別在 2018 年和 2022 年達到了這兩個里程碑。

輝達 (NVDA-US)：市值 3.3 兆美元，為 AI 數據中心製造晶片，讓過去 12 個月市值成長超過 2 兆美元，其市值漲幅最大，市值排名則從第五上升至第二。輝達的市值在 2023 年 5 月首次超過 1 兆美元，2024 年 6 月初超過 3 兆美元。

博通 (AVGO-US)：市值 1.1 兆美元，自 2023 年底以來市值翻了一番。該公司 2024 年 12 月 13 日首次加入「兆美元俱樂部」，其業務包括生產人工智慧晶片、企業軟體和安全解決方案。

特斯拉 (TSLA-US) 和 Meta Platforms (META-US)：在市值失守 1 兆美元後，2024 年重新加入「兆美元俱樂部」。

儘管特斯拉面臨電動車銷售的挑戰，但在川普再次當選美國總統後，去年 11 月股價大幅上漲。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 成為川普的顧問，兩人之間的密切關係被視為特斯拉股價的利好因素。