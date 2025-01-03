凱投宏觀：美股2025年有望演出「帽子戲法」 連3年漲逾20%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-03 14:40

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Capital Economics (凱投宏觀) 的策略分析師預測，美國股市在 2025 年有望連續三年實現超過 20% 的漲幅，演出「帽子戲法」。

如果預測成真，這將是股市歷史上第二次出現連續三年如此幅度的增長。上一次股市出現 20% 以上的年度「帽子戲法」，是在 1990 年代末期的網路泡沫時期，當時標普 500 指數在 1997 年上漲了 31%，1998 年上漲了 27%，1999 年上漲了 20%。

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標普 500 指數在 2023 年回報約 24%，在 2024 年回報約 23%。

Capital Economics 的報告指出，推動今年股市持續上漲的兩個主要動力與去年相似：投資者對人工智慧的熱情和美國例外主義。

Capital Economics 資深市場經濟學家 Diana Iovanel 表示：「我們認為，圍繞人工智慧的熱情將進一步推高美國『大型科技股』的股價，特別是透過更高的估值，而漲幅將擴大到整個股市。」

Iovanel 強調，以本益比計算，美國股市的估值仍遠低於網路泡沫時期的峰值，這表明還有更多上漲空間。

她表示：「包含大型科技股的產業的超額收益率 (一種考慮了實際『無風險』收益率的估值指標) 仍遠高於泡沫時期的峰值。」

美國股市表現良好的另一個原因是美國經濟基礎穩固，尤其是相對於其他國家而言。Iovanel 表示，美國經濟在 2025 年應會繼續優於主要已開發經濟體，這將有助於提高企業盈利預期。

報告認為，川普的第二任政府可能會讓美國股市相對於國際市場更具吸引力，部分原因是他提出的貿易政策。