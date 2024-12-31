研調：全球VR市場Q3出貨年減4% AR智能眼鏡2025年加速成長
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-31 11:48
研調機構 Counterpoint Research 發布報告指出，2024 年第三季全球 VR 頭戴裝置市場持續疲軟，出貨量年減 4%、季減 16%，已連續三季呈現下滑趨勢。儘管短期市場停滯，但研究機構看好 AR+AI 智能眼鏡市場，預期將自 2025 年起加速成長。
Counterpoint Research 報告，本季 VR 市場下滑主要受連線式 VR 頭戴裝置出貨量年減 50% 拖累，反觀獨立式 VR 頭戴裝置仍維持 14% 的年增率。Meta 雖以 65% 市占率居市場龍頭地位，但因消費者等待新款 Quest 3S 的推出，本季市占率較上季下滑。
Apple Vision Pro 在國際市場拓展帶動下，第三季出貨量較第二季成長一倍，尤其在中國、歐洲及亞太市場表現亮眼。然而，國際市場熱度快速退卻，預計第四季出貨量將再度下滑。Counterpoint 預期，2024 年下半年國際市場出貨將占 Apple 總出貨量的 90%。
產業技術方面，具備混合實境能力的 VR 頭戴裝置占比已從 2023 年第三季的 6% 大幅提升至今年第三季的 80%，預計隨著 Meta Quest 3S 的推出，第四季將突破 90%。然而，產業仍面臨輕量化、顯示效能、電池續航力等技術挑戰。
展望未來，Counterpoint 看好 AR+AI 智能眼鏡市場前景，預計將在 2024 年底開始加速發展。隨著生成式 AI 技術進步、Android XR OS 推出，以及更多廠商加入競爭，2025 年市場成長可望進一步加速。目前 Rokid 和 INMO 已於 2024 年第四季推出整合大型語言模型的 AR+AI 智能眼鏡，預期將有更多業者跟進。
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