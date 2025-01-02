股價恐下探50美元！避險基金大老Kass：今年輝達2025年恐跌逾六成

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-02 15:02

‌



AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 無疑是 2024 年科技業的超級明星，不僅成為「科技七巨頭」中表現最突出公司，還一度超越蘋果 (AAPL-US) 成為全球市值最高公司，但有專家最新預測，輝達今年股價恐將大跌。

雖然輝達在多個市場平台上都取得了強勁的增長，但公司近期也面臨著不小的挑戰。

‌



根據輝達財務長 Colette Kress 說法，輝達的高性能處理器 Blackwell 需求驚人，正在全力擴大供應，以應對客戶的巨大需求。

此外，輝達在生產 AI 晶片時出現延遲，造成一些行業專家的擔憂。摩根士丹利分析師 Joe Moore 表示，雖然目前並不擔心，但輝達可能在 2025 年初面臨更多負面新聞，尤其是與新一代 Blackwell 處理器的供應有關。

最令投資人震驚的預言來自資深基金經理 Doug Kass，並預測輝達的「輝煌時刻」很可能會迅速結束。

Kass 認為，隨著「雙重訂單」現象的暴露，也就是客戶因擔心供應短缺而多次下單，輝達股價將恐短短幾天內暴跌，跌幅恐達 62%，最低可能跌至每股 50 至 75 美元。

Kass 指出，這一現象並非輝達獨有，其他製造商也可能面臨類似的「過度獲利」問題，導致整個科技族群股價受到連帶影響。

Kass 還預測標普 500 指數將下跌 15%，那斯達克恐下跌超過 20%。在 AI 領域的失望、升息、通膨和經濟增速放緩的壓力下，金融和科技股將成最大輸家。輝達是否能繼續維持其在 AI 領域的領先地位，仍是一個未解之謎。