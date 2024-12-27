〈景氣燈號〉景氣分數回升至34分 11月續亮黃紅燈 續受惠AI出口旺季

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-27 16:38

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國發會今（27) 日公布 113 年 11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 34 分，較上月增加 2 分，燈號續呈黃紅燈。致海關出口值、製造業銷售量指數轉呈黃紅燈。景氣同時指標已連續 19 個月上升，顯示國內景氣維持成長態勢，惟領先指標連續 4 個月下滑，須密切關注後續變化。

國發會指出，受惠 AI 應用需求仍殷，加上年底外銷旺季，以及傳統產業市況略有改善，使得 11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 34 分，較 10 月增加 2 分，分數增加項目，主要來自海關出口值及製造業銷售量指數，皆由上月的綠燈轉呈黃紅燈，至於其他項目皆維持不變。

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11 月領先指標不含趨勢指數為 101.58，較上月下滑 0.38%。領先指標構成項目僅實質半導體設備進口值上升，至於製造業營業氣候測驗點、建築物開工樓地板面積、外銷訂單動向指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、股價指數及實質貨幣總計數 M1B 等皆呈現下滑。

國發會表示，景氣同時指標經回溯修正後連續 19 個月上升，顯示國內景氣維持成長態勢，惟領先指標連續 4 個月下滑，須密切關注後續變化。

展望未來，國發會表示，因主要國際機構預測 2025 年全球貿易量成長將優於今年，加上 AI 應用衍生對算力強勁需求，且我國半導體供應鏈具競爭優勢，出口成長動能可望延續。

投資方面，受惠半導體供應鏈持續擴充高階產能及設備、國際大廠擴大對臺投資，以及政府積極協助廠商朝向淨零與數位轉型，均有助推升投資動能。

消費方面，軍公教調薪、基本工資調升及企業獲利成長，有助提高廠商調薪及獎金發放意願，加上政府持續推動減輕人民負擔措施，將挹注家庭可支配所得，帶動民間消費增加。