〈貴金屬盤後〉避險需求推動 黃金登逾兩周高點 市場聚焦川普政策

鉅亨網編譯許家華 2025-01-03 06:10

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在避險買盤的推動下，黃金價格周四 (2 日) 上漲至兩周多高點，市場趕在美聯準會 (Fed) 利率前景與川普政府關稅貿易政策出台前開倉。

現貨黃金上漲 1.2% 至每盎司 2654.24 美元，觸及 12 月 16 日以來的最高點。

美國黃金期貨上漲 1.1%，收每盎司 2669 美元。

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StoneX 分析師 Rhona O"Connell 表示：「新聞中看不到任何對市場有影響的因素，但地緣政治力量（國際緊張局勢以及金融不確定性，尤其是當選總統川普就職前的不確定性）起到了支撐作用。」

周三稍早，俄羅斯對基輔發動了無人機襲擊，造成至少兩個地區受損，而以色列軍方則襲擊了加薩市的郊區。

交易員等待下周美國的職缺數據、ADP 就業報告、聯準會 12 月 FOMC 會議紀錄以及美國就業報告，以評估 2025 年的利率前景。

2024 年，降息、央行購買和地緣政治緊張局勢推動黃金創下歷史新高，年漲幅超過 27%，為 2010 年以來的最大漲幅。

Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「年年初的修正或盤整可能為新一輪反彈奠定基礎。」他認為，黃金價格達到每盎司 3000 美元的目標是可行的，因為『川普貿易』慢慢去除後，可能會削弱美元並提振金價。(川普交易係以強勢美元和強勁股市為特徵的現象)

美國川普總統將於 1 月 20 日就職，這加劇了不確定性，因其擬議的關稅和保護主義政策預計將推升通膨，甚至引發貿易戰。

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