川普將對加墨課重稅、陸車市價格戰 美媒：美國車廠面臨內憂外患

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-29 08:55

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2025 年對美國汽車公司來說將是艱難一年，即將到來的關稅戰恐導致價格上漲和需求下降，與此同時，中國汽車行業激烈的價格競爭將給美國車廠的中國業務帶來挑戰。

美國準總統川普週一 (25 日) 宣佈，打算對加拿大和墨西哥進口商品徵收 25% 的關稅，對全球最大電動車電池生產國中國的進口商品加徵 10% 的關稅。

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《巴隆週刊》報導，美國每年約有 1200 萬輛汽車在美國國內組裝，其中約有 300 萬至 400 萬輛是進口汽車，這些汽車大多來自加拿大和墨西哥，且這兩國占美國進口汽車零部件總量的 55% 左右。關稅帶來的結果是美國所有汽車的價格可能會上漲，電動車價格漲幅恐更大，一輛新車的平均價格恐將上漲 8%，電動車可能會上漲 12% 以上。

Baird 分析師 Luke Junk 估計，在最壞的情況下，25% 的關稅將導致美國汽車需求減少約 110 萬輛，約佔總需求的 7%。

花旗分析師 Jeff Chung 週二 (26 日) 在研究報告中表示，就在比亞迪要求供應商降價的消息傳出前不久，特斯拉宣佈 Model Y 在中國市場再次降價，引發了市場對激烈價格戰是否會進一步壓低供應商獲利率的擔憂。

數月以來，所有在中國經營的車廠都在應對價格下降的問題。需求不是問題所在年中國消費者的新車購買量有望達到 2300 萬輛左右，年增 10%，純電銷量有望達到 630 萬輛，年增 27%，插電式混合動力車銷量有望達到 470 萬輛左右，年增近一倍。

Chung 也預估中國明年新車銷量有望接近 2400 萬輛，其中包括 730 萬輛純電動汽車和 730 萬輛插電式混合動力車。

對於汽車製造商的銷量和盈利能力而言，問題不在於需求，而在於供應。根據 Chung 的計算，今年銷售的純電動汽車車款有 254 款，數量多於 2023 年的 198 款，明年市場上將有 293 款純電動汽車車型，今年銷售的插電式混合動力車車型約為 156 款，數量多於去年的 101 款，明年車款數量料將達到 174 款。

對汽車製造商而言，除了尋求通過降低成本來抵消價格下跌帶來的影響外，目前沒有太多其他辦法。