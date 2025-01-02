搶AI科技人才！玉山金2025年儲備幹部計畫啟動 招募50名菁英

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-02 16:44

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玉山金 (2884-TW)2025 年儲備幹部招募計畫正式啟動，預計招募 50 位具高企圖心、高抗壓性以及對金融充滿熱情的儲備幹部，將於今 (2025) 年 1 月 3 日起開始收件，至 3 月 31 日截止。除了 MA 外，財金交易與科技類別也是玉山的重點招募領域，將與科技業大搶金融科技、AI 大數據人才。

玉山金強調，「人才是先行指標，也是關鍵指標。」玉山深耕台灣、布局亞洲、邁向國際，在海外 11 個國家地區已有 33 個分支機構，並持續擴增潛力國家據點中，致力打造具特色的亞洲跨境金融平台；堅實的跨領域專家團隊是國際化發展的重要基石，歡迎嚮往海外發展的新世代加入，共同打造亞洲的玉山。

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玉山儲備幹部計畫自 2007 年開展至今，除具競爭力的薪資福利外，更有多元創新學習、專屬學長姐輔導、國際舞台歷練及參與公司重大專案。

今年玉山儲備幹部計畫有三大類別，分別為儲備幹部 MA(Management Associate)、科技儲備幹部 TMA(Technology Management Associate) 及 財金儲備幹部 TA(Treasury Associate)。

MA 涵蓋六大專業領域：私人銀行、永續金融、數位金融、法人金融、個人金融及證券業務，MA 可在各專業領域輪習後依個人志願選擇第一金融專長深耕，並鼓勵 MA 到營業單位前線挑戰，透過學長姊 Mentor 指導，建立系統性思維與宏觀視野，培育儲備幹部成為精通海內外、前後台的全方位金融專業人才。

TA 則是財金交易優秀人才庫，分為 Trading & Sales、Quant 及 Capital Market 三大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養利匯率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。