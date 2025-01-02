矽統旗下紘康董事改選 原董座趙伯寅續任

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-02 20:25

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聯電 (2303-TW)(UMC-US) 旗下 IC 設計業者矽統 (2363-TW) 今 (2) 日晚間公告，子公司紘康科技董事長將由原董座趙伯寅續任，並以矽統代表人出任董事，其餘兩席董事則分別為矽統總經理戎樂天與財務長黃柏文。

矽統先前透過增資發行新股取得紘康 100% 股權，今日為股份轉換基準日，紘康也正式下市。

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矽統看好，此次併購紘康後，有助公司拓展業務，如紘康既有深耕的電池管理晶片、混合訊號微控制晶片以及電容式觸控晶片等產品，再結合自身產品及客戶，公司整體營運規模將明顯提升。

矽統強調，研發是 IC 設計業者的核心競爭力，雙方未來將共享研發資源，結合矽統擅長的體感與聲音感知的技術，與紘康擅長的低雜訊、高精度類比數位轉換技術，進一步提升彼此晶片效能，雙方結合後，將可提供更完整的解決方案，一同擴充客戶及拓展市場。

另一方面，IC 設計業者高度仰賴晶圓代工與封裝測試提供的服務，藉由矽統與晶圓代工業者長期緊密的結盟關係，紘康將取得在利基製程開發時更多的支持，並取得更豐沛的產能資源，矽統也憑藉紘康在封裝測試供應鏈的產品品質管控獨到的作業流程，雙方將聯手建立更完整的團隊，為客戶提供更優質的 Turnkey 解決方案與服務。