永信建設連續3季稅後賺超過10億元 前三季EPS倍增至14.61元

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永信建設在今年仁武與鳳山三案完工估總銷 65 億元，其中，在鳳山區「繪上品」已在 4 月完工開始銷售，「澄光」、「水律」案也將完工銷售。永信建設在 2024 年預計可供銷售的帳個案，包含已完工「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5 新世代」、「繪上品」、「澄光」、「水律」共 11 案。