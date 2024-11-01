永信建設10月營收下滑至3.76億元月減73% 下探20個月低點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-01 17:07

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高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (1) 日公布最新營收，2024 年 10 月營收 3.76 億元，下探 20 個月來低點，月減 73.71%，年減 64.61%，2024 年 10 月 營收 94.11 億元，年增 63%，對於此一營收的變化，永信建設指出，營收隨完工案量多寡而變化爲建設業特性，10 月業績大幅衰退及前 10 月大幅成長屬合理現象。

永信建設已公布通過 2024 年最新財報，今年連續 3 季稅後都賺超過 10 億元，第三季稅後純益 10.73 億元，季增 3.35%，年增 50%，每股純益 4.94 元；前三季稅後純益 39.72 億元，年增 1.02 倍，前三季每股純益 14.61 元。

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永信建設 2024 年第三季營收 30.24 億元，毛利率 48.2%，季減 0.25 個百分點，年增 2.11 個百分點，第三季稅後純益 10.73 億元，爲單季次高，僅次於 2023 年第四季，季增 3.35%，年增 50%，每股純益 4.94 元。

永信建設 2024 年前三季營收 90.33 億元，毛利率 51.96%，年減 1 個百分點，前三季稅後純益 39.72 億元，年增 1.02 倍，前三季每股純益 14.61 元。

永信建設在今年仁武與鳳山三案完工估總銷 65 億元，其中，在鳳山區「繪上品」已在 4 月完工開始銷售，「澄光」、「水律」案也將完工銷售。永信建設在 2024 年預計可供銷售的帳個案，包含已完工「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5 新世代」、「繪上品」、「澄光」、「水律」共 11 案。

永信建設 2024 年 7 月位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」建案開始銷售，在高雄房市火熱下，兩個新案成為挹注營運增長的新動能。