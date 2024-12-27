瞄準川普新政AI紅利！00830擬配息3.96元 殖利率衝8.5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-02 15:22

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川普本月即將就任美國總統，開啟 2.0 新政，市場對於 AI 題材高度期待，國泰投信今 (2) 日公告國泰美國費城半導體 (00830-TW) 預估配息 3.96 元，寫下掛牌以來最佳紀錄，以今天收盤價 46.28 元計算，殖利率更衝上 8.55%。

另一檔高人氣的國泰投資級公司債 (00725B-TW) 同步公告 1 月預估配息 0.662 元，以收盤價 37.53 元計算，年化殖利率約 7%。國泰投信這兩檔在美國科技類 ETF 及公司債 ETF 中人氣相當高，將於 1/17 進行除息，1/16 為最後買進日，股息發放日落在 2/18。

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截至 2024/12/27，國泰美國費城半導體基金受益人數 63562 人，基金規模 325 億元，為國內規模最大的半導體主題 ETF。00725B 受益人數為 53558 人，基金規模為 1258.94 億元。

00830 基金經理人李翰林表示，00830 追蹤美國費城半導體指數，前十大成分股網羅全球半導體產業上、中、下游龍頭代表公司，包括輝達、博通、艾司摩爾、高通及台積電等重量級業者，其中全球兩大 AI 晶片壟斷級供應商輝達、博通，兩檔權重合計逾 25%，是全台掛牌 ETF 中最高，一次掌握 GPU、ASIC 機會。

國泰投信 ETF 研究團隊分析，川普於 1/20 將重返白宮，主張對人工智慧 (AI) 放寬監管，反壟斷執法可能對科技業併購開綠燈，並預期調降企業稅法案將延長，有助增強企業活力，其中半導體產業最為受惠，市場調查機構 IDC、美國半導體產業協會 (SIA) 資料皆顯示，2025 年全球半導體產業將持續呈雙位數成長，而世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 也預期，今年半導體銷售額將達 6972 億美元，年增 11.2%。