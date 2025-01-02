迎美、中政策利多 中信00917、00882年化配息率破8%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-02 18:03

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川普即將就任，聯準會暗示今年可能僅降息 2 次，市場預期將有利美國大型銀行業獲利表現；中國政府祭出貨幣寬鬆政策，並要求企業提升股東權益，陸股 2024 年下半年已率先反應利多。中信特選金融 (00917-TW) 與中信中國高股息 (00882-TW) 公告第一階段分配評價結果，00917 擬配 2 元、00882 擬配 0.53 元，以今天收盤價計算，年化配息率分別為 8.5%、8.25%。

00917、00882 除息交易日皆為 1 月 17 日，1 月 16 日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為 2 月 19 日。投資人可透過這兩檔主題型 ETF，掌握美國銀行業多頭與中國經濟復甦行情。

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00882 為 2021 年 1 月 27 日成立，即將滿 4 年，為目前規模最大、受益人數最多，也是唯一的陸股高股息 ETF。00882 經理人葉松炫表示，2024 年下半年以來，受益於中國政府積極推出的一系列寬鬆政策，包含中國人行首次創設結構性貨幣政策工具以支持資本市場，符合資格的證券、基金、保險公司可使用自身擁有的債券、股票 ETF、滬深 300 成分股作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產，為市場增加流動性，帶動陸股開啟一波漲勢，也使得陸股相關 ETF 表現亮眼。

此外，中國政府要求企業提高股東回報，其中一個方式即是增發股利，促使資金回流股市。不僅如此，外資機構紛紛出具報告指出，陸股目前處於相對低基期，且估值偏低，進而增持陸股部位；內外資競相加碼，亦對陸股形成強力支撐。葉松炫表示，隨著中國貨幣與財政政策持續發揮效應，陸股市場可望逐步回暖。

在美國方面，隨著川普帶領共和黨重掌政局，市場普遍預期川普政府將再度推行減稅與放寬金融監管政策，有助於美國金融業迎來新一波成長。