〈國泰投信展望〉張錫看好2025台股仍是豐收年 聚焦半導體、AI概念股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-24 16:07

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國泰投信今 (24) 日發表 2025 全球經濟展望及 ETF 投資新趨勢，董事長張錫指出，AI 崛起成功帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈的成長，促使台股今 (2024) 年屢創新高，展望明年，台灣絕對不會寂寞，還是一個豐收年，看好股債表現。

張錫表示，回顧台股今年表現，在全世界排名中應屬前三強，不論是去年或今年，台灣擁有很好的基本面、很好的資金面，搭配主流趨勢，明年應該會更好，呼籲投資人不用怕，用定時定額的方式分散投資。

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國泰投信投資長鄭立誠表示，隨著 AI 應用趨向多元，未來將整合至各類領域，成為打造各項解決方案的關鍵核心，包括城市規劃、智慧醫療、製造業等面向，有助形成完整的 AI 生態系。產業界對 AI 的需求也將逐漸落地至 AI PC 等終端電子產品，對台灣的電子產業來說，會是一波巨大的商機。

國泰投信量化暨指數事業處協理游日傑補充，其實台股不只科技股漲勢強勁，金融股同樣有看頭；受惠今年國內 14 家金控獲利高於預期，前 11 月稅後純益高達 5714 億元，創下史上新高，年增率近 6 成，預期明年有望為大盤挹注更多成長動能；在明年投資建議上，掌握產業輪動補漲機會將更顯關鍵，因此選擇產業布局相對均衡的 ETF 會是更好的做法。

債市方面，張錫表示，雖然大家現在擔心聯準會明年可能僅降息 2 碼，這代表美國景氣仍舊不錯，可以抱著配息的概念來做投資布局，基本上，明年股債應該不錯，先不要考慮資本利得，我們認為可能還是會降到 3 至 4 碼，因為明年美國通膨不會那麼嚴重，整體來看，明年還是一個豐收年。

明年進入川普 2.0 時代，國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏說明，美國經濟呈現長期受壓抑情形，預期接下來長債利率向上、短債利率下降是必然現象，預估最慢 2025 年上半年可看到殖利率曲線完成正斜率，對股債都是雙多，建議投資人核心配置仍可以 AI 相關產業為主，其中成熟國家表現應會優於新興市場。